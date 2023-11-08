Наука и технологии
03:45, 08 ноября 2023
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Чат-бот Grok от Илона Маска спровоцировал волну спекуляции на криптовалюте

Выход ИИ чат-бота Grok, разработанного специалистами стартапа Илона Маска, спровоцировал всплеск ажиотажа вокруг новых криптотокенов. Огромное количество неизвестных разработчиков начали добавлять собственные токены на децентрализованные криптосервисы (DEX).

Ferra.ru

Ferra.ru

Появились сотни токенов с разными вариантами написания слова «GROK», что позволило спекулянтам массово подключиться к «золотой лихорадке». Благодаря этому капитализация активов выросла до десятков миллионов долларов. Причём пользователи смогли на этом заработать и приумножить прибыль на ранней стадии.

Отмечается, что первый токен GROK был зарегистрирован 4 ноября в сети Ethereum — в тот же день, когда было объявлено о выходе чат-бота.

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