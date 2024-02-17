Чат-бот умолчал о скидке и продал билет по полной цене: авиакомпанию оштрафовали

Джейк Моффатт приобрел билеты в Торонто по полной цене после смерти своей бабушки, полагая, что не сможет получить более низкий тариф в связи с тяжелой утратой из-за информации, предоставленной чат-ботом Air Canada. Позже он обнаружил, что имеет право на скидку, и потребовал компенсации за разницу в цене.

Неожиданно Air Canada попыталась дистанцироваться от ошибки чатбота, заявив, что он является «отдельным юридическим лицом», не находящимся под их контролем. Этот аргумент был встречен с недоверием судьей Трибунала по гражданским делам (CRT).

Член CRT отклонил защиту Air Canada, заявив, что «чатбот — это все еще часть веб-сайта Air Canada», и они несут ответственность за всю информацию, представленную на нем. Он вынес решение в пользу Моффатта и обязал Air Canada выплатить ему 812 долларов в качестве компенсации разницы между стоимостью приобретенных билетов и тарифом.