Наука и технологии
Опубликовано 17 февраля 2024, 05:15
1 мин.

Чат-бот умолчал о скидке и продал билет по полной цене: авиакомпанию оштрафовали

Убитый горем внук из Британской Колумбии успешно получил компенсацию от Air Canada после того, как чат-бот авиакомпании ввел его в заблуждение, заставив купить билеты на самолет по полной цене вместо использования специальных тарифов.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Джейк Моффатт приобрел билеты в Торонто по полной цене после смерти своей бабушки, полагая, что не сможет получить более низкий тариф в связи с тяжелой утратой из-за информации, предоставленной чат-ботом Air Canada. Позже он обнаружил, что имеет право на скидку, и потребовал компенсации за разницу в цене.

Неожиданно Air Canada попыталась дистанцироваться от ошибки чатбота, заявив, что он является «отдельным юридическим лицом», не находящимся под их контролем. Этот аргумент был встречен с недоверием судьей Трибунала по гражданским делам (CRT).

Член CRT отклонил защиту Air Canada, заявив, что «чатбот — это все еще часть веб-сайта Air Canada», и они несут ответственность за всю информацию, представленную на нем. Он вынес решение в пользу Моффатта и обязал Air Canada выплатить ему 812 долларов в качестве компенсации разницы между стоимостью приобретенных билетов и тарифом.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.