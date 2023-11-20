ChatGPT начал запоминать чаты с пользователями
ChatGPT обзавелся способностью запоминать предыдущие диалоги с пользователями.
Ferra.ru
Эта возможность открывает новые горизонты в общении с ИИ, делая его более персонализированным и интуитивно понятным.
Нововведение позволит искусственному интеллекту не просто сохранять историю бесед, но и активно учиться на основе этих данных.
Так, если пользователь предпочитает программировать на Python, ChatGPT будет учитывать этот выбор в будущих запросах. А упоминание о предстоящей поездке может привести к тому, что в следующий раз ИИ предложит рекомендации по местным ресторанам.
Нововведение уже тестируется среди ряда пользователей. Однако есть и те, кто еще не ощутил его преимуществ. Новая функция делает ChatGPT не просто инструментом, а почти полноценным цифровым собеседником, способным «запоминать» и адаптироваться к предпочтениям пользователя.
Этот апдейт открывает новые перспективы в использовании ИИ, делая взаимодействие с ChatGPT более глубоким и индивидуализированным. Остается вопрос, станет ли эта функция доступна только для платных подписчиков или будет распространена среди всех пользователей.