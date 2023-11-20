ChatGPT начал запоминать чаты с пользователями

Эта возможность открывает новые горизонты в общении с ИИ, делая его более персонализированным и интуитивно понятным.

Нововведение позволит искусственному интеллекту не просто сохранять историю бесед, но и активно учиться на основе этих данных.

Так, если пользователь предпочитает программировать на Python, ChatGPT будет учитывать этот выбор в будущих запросах. А упоминание о предстоящей поездке может привести к тому, что в следующий раз ИИ предложит рекомендации по местным ресторанам.