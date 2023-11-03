ChatGPT научили создавать фишинговые письма
Издание TechRadar со ссылкой на отчёт компании IBM Security Intelligence X-Force сообщило об исследовании возможностей ИИ для написания мошеннических писем.
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Специалисты по безопасности изучили возможности чат-бота ChatGPT, которые можно использовать для планирования мошеннических атак и рассылки фишинговых писем. Авторы составили несколько таких писем, а часть сгенерировал ИИ. Затем письма показали участникам эксперимента.
Хорошая новость заключается в том, что люди смогли отличить фишинговые тексты, написанные другими людьми, от писем, созданных нейросетью, при этом «ИИ проиграл с небольшим отставанием». При беглом чтении письма не вызывали подозрений.
Для невнимательных пользователей такие письма вполне могут оказаться убедительными.