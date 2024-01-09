Человеческие останки и ДНК успешно отправили на Луну

Модуль Peregrine, разработанный компанией Astrobotic из Питтсбурга, стремится стать первым частным космическим аппаратом, мягко приземлившимся на Луне.

Он отправлен в рамках программы CLPS NASA, которая призвана подготовить почву для пилотируемых лунных посадок в рамках программы Артемида.

На борту Peregrine находятся различные научные грузы, предоставленные NASA и другими космическими агентствами, а также коммерческие грузы.

Среди частных грузов находятся мемориальные капсулы от компаний Celestis и Elysium Space. Отметим, что их включение в миссию вызвало критику со стороны Навахо-Нейшен, которые заявили, что доставка человеческих останков на Луну осквернит священное пространство.