Наука и технологии
08:15, 09 января 2024
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Человеческие останки и ДНК успешно отправили на Луну

Ракета Vulcan Centaur компании United Launch Alliance успешно отправила на Луну частный лунный модуль Peregrine, а также человеческие останки и ДНК.

Ferra.ru

Ferra.ru

Модуль Peregrine, разработанный компанией Astrobotic из Питтсбурга, стремится стать первым частным космическим аппаратом, мягко приземлившимся на Луне.

Он отправлен в рамках программы CLPS NASA, которая призвана подготовить почву для пилотируемых лунных посадок в рамках программы Артемида.

На борту Peregrine находятся различные научные грузы, предоставленные NASA и другими космическими агентствами, а также коммерческие грузы.

Среди частных грузов находятся мемориальные капсулы от компаний Celestis и Elysium Space. Отметим, что их включение в миссию вызвало критику со стороны Навахо-Нейшен, которые заявили, что доставка человеческих останков на Луну осквернит священное пространство.

Автор:Булат Кармак
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