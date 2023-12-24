Чем дольше северный олень жует, тем меньше ему нужно спать

Запись ЭЭГ показала, что во время обжорства их мозговые волны напоминают те, что наблюдаются во время фазы медленного сна, что говорит о том, что олени более «отдохнувшие» после обеда. Такая многозадачность позволяет им экономить время, одновременно удовлетворяя потребности в сне и пищеварении, что очень удобно летом, когда олени пируют почти круглосуточно, чтобы подготовиться к зимнему голоду.

Хотя в Арктике отсутствуют типичные световые и темные циклы, олени сохраняют постоянный режим сна независимо от времени года. Руминация служит в качестве энергетического сна и способствуя увеличению веса за счет поглощения питательных веществ.

Так что, когда в следующий раз вы увидите оленя, который ест, помните — он не просто обедает, он «спит».