Чем манулы отличаются от обычных кошек
Манулы - это дикие кошки. Но в чём тогда состоит разница между ними и домашними кошками?
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Манулы живут в центральной и северной Азии. Эти животные считаются родственниками домашних кошек. У манулов круглая голова, короткие лапы, густая и длинная шерсть (до 7 см в длину).
Существует также несколько разновидностей этих кошек. Первый вид (сибирский) обитает в Сибири, на Алтае, в Монголии, Китае, и шерсть у него светло-серая. Среднеазиатский манул с красновато-рыжим окрасом встречается в Афганистане, Узбекистане, Пакистане, Туркмении, Таджикистане, Иране, Казахстане. Наконец, тибетского манула с самой тёмной шерстью можно увидеть на Тибете, в Кашмире, Непале.
В основном едят манулы насекомых, грызунов, птиц, мелких млекопитающих. Охота у них чаще всего происходит ночью. Манулы также известны способностью приспосабливаться к экстремальным условиям окружающей среды.
При этом манулы взаимодействовать как-то с людьми и другими кошками не любят. Им больше по душе спокойствие, одиночество. Этим они сильно отличаются от домашних кошек.