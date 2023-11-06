Чем опасны пластиковые отходы в реках для окружающей среды

Недавнее исследование проведено было на примере реки Соу. В воду учёные поместили предметы из дерева и пластика и оставили на неделю.

Прежде всего, обнаружилось, что в воде присутствуют сальмонелла, кишечная палочка, стрептококк. Это значит, что сама вода очищается недостаточно.