Чем опасны пластиковые отходы в реках для окружающей среды
Команда специалистов из Великобритании узнала, какие микроорганизмы скапливаются на поверхности разного мусора в водоёмах. Оказывается, они могут быть переносчиками вирусов, бактерий, генов, которые устойчивы к антибиотикам.
Food And Water Watch
Недавнее исследование проведено было на примере реки Соу. В воду учёные поместили предметы из дерева и пластика и оставили на неделю.
Прежде всего, обнаружилось, что в воде присутствуют сальмонелла, кишечная палочка, стрептококк. Это значит, что сама вода очищается недостаточно.
На пластике и дереве через неделю найдены были псевдомонас аэрогиноза и аэромонас. Эти бактерии могут представлять опасность для людей со слабым иммунитетом. К примеру, псевдомонас аэрогиноза - один из самых распространённых возбудителей инфекций в больницах. И в три раза чаще эти бактерии встречались на искусственно состаренном пластике. Также на этом пластике содержалось больше генов, ответственных за устойчивость к антибиотикам.
По разным данным, каждый год в море выбрасывается от 3 500 до 2 410 000 тонн пластика. Поэтому такой мусор может переносить различные патогены на большие расстояния.