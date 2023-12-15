Чем опасны QR-коды
Сейчас широко используются QR-коды для оплаты покупок, перехода на страницу в социальной сети или сайт и т.п. Но всегда ли пользоваться ими безопасно?
Digit
QR-коды - близкие родственники штрих-кодов. Информация хранится на них как горизонтально, так и вертикально. Поэтому заключить в QR-код можно значительно больше данных. Это делает их универсальными.
Предназначены QR-коды для сканирования при помощи камеры смартфона. Хранить в себе QR-код может веб-ссылку, изображение, текст.
Кроме того, QR-коды разработаны с учётом избыточности данных. Даже если до 30% QR-кода будет уничтожено или его будет трудно прочитать, данные всё равно можно будет восстановить.
По своей сути QR-коды не опасны. Это просто способ хранения данных. Однако посещение URL-адресов, хранящихся в QR-кодах, тоже может быть рискованным по нескольким причинам.
URL-адрес QR-кода может привести вас на фишинговый веб-сайт, который попытается обманом заставить вас ввести имя пользователя или пароль, предназначенные для другого веб-сайта. Также вы можете по ссылке перейти на сайт, где вас попросят оставить для какой-либо цели свои данные. А эти данными может легко воспользоваться позднее злоумышленник.
Поэтому важно перед открытием ссылки на QR-коду убедиться, что URL-адрес безопасен и получен из надёжного источника.