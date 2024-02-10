Наука и технологии
Опубликовано 10 февраля 2024, 17:15
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Чернобыльские волки получили устойчивость к раку

Волки, процветающие в Чернобыльской зоне отчуждения, могут быть ключом к разгадке устойчивости к раку у людей, говорится в новаторском исследовании. Эти волки-мутанты, адаптированные к среде, в шесть раз превышающей безопасный уровень радиации, дают уникальное представление о том, как организмы борются со смертельным заболеванием.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

После Чернобыльской катастрофы 1986 года люди покинули эту территорию, создав обширный радиоактивный «ничейный край». Но для диких животных она стала неожиданным убежищем. Среди процветающих обитателей — стаи волков, которые, похоже, не пострадали от хронического воздействия радиации.

Кара Лав, эволюционный биолог, изучала этих волков, чтобы понять их удивительную стойкость к раковым заболеваниям. С помощью GPS-ошейников и образцов крови ее команда обнаружила:

  • Волки выносливы: ежедневно они получают 11,28 миллирентген, что в шесть раз превышает безопасные для человека пределы.

  • Имеют уникальную иммунную систему: она похожа на иммунную систему людей, проходящих лучевую терапию, что говорит об адаптации.

  • И устойчивый геном: исследователи выявили определенные участки генома волков, устойчивые к повышенному риску развития рака.

Это исследование может произвести революцию в нашем понимании рака. Изучив генетические адаптации волков, мы сможем определить пути повышения устойчивости человека к раку, а возможно, даже обратить вспять негативные последствия известных мутаций, вызывающих рак, таких как BRCA.

Чернобыльские собаки, потомки брошенных домашних животных, также могут обладать подобной устойчивостью, и это заслуживает дальнейшего изучения. Интересно, что собаки имеют больше сходства с человеческими реакциями на рак, чем лабораторные крысы, что делает их еще более ценными объектами исследований.

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Автор:Армен Зангиев
Редакция
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