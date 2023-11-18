Члены книжного клуба 28 лет читали один роман, но так его и не поняли
В триумфе упорства и интеллектуального товарищества калифорнийский книжный клуб добился, казалось бы, почти невозможного: завершил работу над печально известным загадочным романом Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану» после 28 лет ежемесячных встреч. Вот только понять полный смысл произведения им все равно не удалось.
Ferra.ru / Kandinsky 2.2
То, что началось в 1995 году, когда около двух десятков членов клуба собрались за столом в библиотеке Венеции, завершилось в прошлом месяце в Zoom с участниками из разных уголков мира.
Сложный роман, известный своим повествованием и лингвистической акробатикой, не отпугнул преданных читателей. С годами клуб пережил смену места проведения встреч, потерю некоторых членов и появление новых. В период пандемии, когда в клубе насчитывалось около 20 человек, он сохранился, перейдя на встречи в Zoom.
Несмотря на загадочный характер книги и концовку, которая обрывается на полуслове, члены группы ни о чем не жалеют. Для них путешествие по «Поминкам по Финнегану» стало «самым насыщенным событием в жизни», а роман «изменил их взгляды на жизнь, историю и несовершенство».
И да, они решили перечитать эту книгу, потому что полный смыл произведения им так и не открылся.