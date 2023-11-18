Наука и технологии
03:45, 18 ноября 2023
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Члены книжного клуба 28 лет читали один роман, но так его и не поняли

В триумфе упорства и интеллектуального товарищества калифорнийский книжный клуб добился, казалось бы, почти невозможного: завершил работу над печально известным загадочным романом Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану» после 28 лет ежемесячных встреч. Вот только понять полный смысл произведения им все равно не удалось.

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

То, что началось в 1995 году, когда около двух десятков членов клуба собрались за столом в библиотеке Венеции, завершилось в прошлом месяце в Zoom с участниками из разных уголков мира.

Сложный роман, известный своим повествованием и лингвистической акробатикой, не отпугнул преданных читателей. С годами клуб пережил смену места проведения встреч, потерю некоторых членов и появление новых. В период пандемии, когда в клубе насчитывалось около 20 человек, он сохранился, перейдя на встречи в Zoom.

Несмотря на загадочный характер книги и концовку, которая обрывается на полуслове, члены группы ни о чем не жалеют. Для них путешествие по «Поминкам по Финнегану» стало «самым насыщенным событием в жизни», а роман «изменил их взгляды на жизнь, историю и несовершенство».

И да, они решили перечитать эту книгу, потому что полный смыл произведения им так и не открылся.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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