Члены книжного клуба 28 лет читали один роман, но так его и не поняли

То, что началось в 1995 году, когда около двух десятков членов клуба собрались за столом в библиотеке Венеции, завершилось в прошлом месяце в Zoom с участниками из разных уголков мира.

Сложный роман, известный своим повествованием и лингвистической акробатикой, не отпугнул преданных читателей. С годами клуб пережил смену места проведения встреч, потерю некоторых членов и появление новых. В период пандемии, когда в клубе насчитывалось около 20 человек, он сохранился, перейдя на встречи в Zoom.

Несмотря на загадочный характер книги и концовку, которая обрывается на полуслове, члены группы ни о чем не жалеют. Для них путешествие по «Поминкам по Финнегану» стало «самым насыщенным событием в жизни», а роман «изменил их взгляды на жизнь, историю и несовершенство».

И да, они решили перечитать эту книгу, потому что полный смыл произведения им так и не открылся.