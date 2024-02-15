Наука и технологии
Опубликовано 15 февраля 2024, 02:15
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Чтение комментариев в Сети снизило доверие людей к новостям

Вы когда-нибудь сталкивались с сомнительными утверждениями в Интернете, не зная, правда это или ложь? Новое исследование показывает удивительно простой способ борьбы с дезинформацией: короткие, корректирующие комментарии обычных пользователей могут значительно снизить веру в информацию в Сети.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Исследователи из Эксетерского университета вместе с коллегами из других институтов опросили более 6 600 участников в Великобритании, Германии и Италии. Они представили участникам сфабрикованные и настоящие новостные посты в социальных сетях, посвященные таким темам, как здоровье, изменение климата и технологии. Интересно, что формат и детализация «корректирующих комментариев» не оказали существенного влияния на их эффективность. Независимо от того, указывали ли пользователи просто на неточности или прилагали подробные объяснения и ссылки для проверки фактов, оба подхода помогали «сдерживать распространение дезинформации».

Однако при этом возникли «ошибочные исправления», когда пользователи по ошибке называют правдивые новости ложными.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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