Наука и технологии
00:00, 20 декабря 2023
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Что делать, если кошка не даёт вам спать ночью

Нередко кошки по ночам бегают по квартире, мяукают и будят своей активностью хозяев. Вот три действия, которые помогут решить эту проблему.

The Wildest

The Wildest

Играйте с кошкой по вечерам. Купите для этого различные игрушки. Чтобы они не наскучили питомцу, время от времени меняйте их. Очень важно вечером, перед сном, устраивать для кошки 10-15-минутную игру. Только завершать её нужно постепенно, а не резко.

Согласуйте сон питомца с приёмом пищи. После того как кошка наиграется, предложите ей поесть. Благодаря этому она потом спокойно заснёт.

Ярмарка Мастеров

Ярмарка Мастеров

Не пускайте кошку в свою спальню. Поначалу кошка может сопротивляться этому, мяукать, скрестись в дверь. Но со временем ей это всё равно надоест. Проще всего следовать этому совету тем, кто живёт без детей и супруга.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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