Что делать, если кошка не даёт вам спать ночью

Играйте с кошкой по вечерам. Купите для этого различные игрушки. Чтобы они не наскучили питомцу, время от времени меняйте их. Очень важно вечером, перед сном, устраивать для кошки 10-15-минутную игру. Только завершать её нужно постепенно, а не резко.

Согласуйте сон питомца с приёмом пищи. После того как кошка наиграется, предложите ей поесть. Благодаря этому она потом спокойно заснёт.