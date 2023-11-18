Что объединяет лечение травами и китайскую астрономию, и при чем тут современная наука
Объясняющая тайну рождения науки книга бросает вызов евроцентризму. «Горизонты» Джеймса Поскетта переносит в «путешествие» за пределы традиционных верований, подвергая сомнению миф о том, что наука зародилась исключительно благодаря европейским светилам, таким как Коперник и Галилей.
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Поскетт расширяет определение науки, охватывая международные усилия в разных культурах, от руководств по траволечению ацтеков до астрономических обсерваторий вдоль Великого Шелкового пути. В то время как некоторые могут спорить о том, что представляет собой «наука», книга исследует, как наука быстро превратилась в международное предприятие.
Исследование Поскетта подчеркивает, что корни науки лежат не в отдельной культуре, а в глобальном масштабе, признавая недооцененный вклад неевропейских деятелей.
«Горизонты» призывают оценить богатое разнообразие, сформировавшее научный ландшафт, и неиспользованный потенциал, который разные люди трагически подавляли на протяжении веков.