Что объединяет лечение травами и китайскую астрономию, и при чем тут современная наука

Поскетт расширяет определение науки, охватывая международные усилия в разных культурах, от руководств по траволечению ацтеков до астрономических обсерваторий вдоль Великого Шелкового пути. В то время как некоторые могут спорить о том, что представляет собой «наука», книга исследует, как наука быстро превратилась в международное предприятие.

Исследование Поскетта подчеркивает, что корни науки лежат не в отдельной культуре, а в глобальном масштабе, признавая недооцененный вклад неевропейских деятелей.

«Горизонты» призывают оценить богатое разнообразие, сформировавшее научный ландшафт, и неиспользованный потенциал, который разные люди трагически подавляли на протяжении веков.