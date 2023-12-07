Что покупать экологичнее: искусственную или живую ёлку

Экологичной может быть и искусственная, и настоящая ель. Главное - помнить о некоторых важных факторах.

Если вы покупаете живую ёлку, вам нужно понимать, что дерево через определённое время начнёт разлагаться и будет выделять углерод. Ищите деревья, которые растут на защищённых от эрозии почвах и которые подвергаются минимальному воздействию поверхностных и грунтовых вод из стоков.

После праздника живую ель лучше всего отправить на переработку. Среди других вариантов - разрезание дерева на части, использование для создания мульчи, в качестве барьера от эрозии песка или почвы и пр. Это не даст ели оказаться на свалке, где разложение приведёт к выделению метана.