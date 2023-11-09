Наука и технологии
23:15, 09 ноября 2023
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Что произойдёт, если запустить фейерверк в космосе

Можно ли в космосе запустить фейерверк? Теоретически - да. Но есть несколько нюансов.

Howstuffworks

Howstuffworks

В космическом вакууме кислорода нет, поэтому фейерверк якобы загореться там не должен. Однако на самом деле фейерверки содержат окислитель, дающий кислород, который нужен для горения. Обычно это нитратное соединение: нитрат калия.

Также большинство фейерверков имеют электронную систему зажигания. Для этого кислород тоже не понадобится.

Getty Images

Getty Images

Тем не менее в космосе фейерверк получится гораздо менее зрелищным, чем если его запустить на Земле. Всё потому, что различные цвета и эффекты обычно требуют дополнительного кислорода. В космическом пространстве цвета у салюта будут не такими яркими и тускнеть они будут намного быстрее.

Ещё одно отличие между взрывом фейерверков на Земле и в космосе состоит в том, что в космическом вакууме вы не услышите никаких звуков. Также двигаться при запуске фейерверки будут в космосе быстрее и дальше. Поэтому они должны быть сконструированы таким образом, чтобы взрываться раньше, чем на Земле.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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