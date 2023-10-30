Чтобы быть поисковиком по умолчанию, Google заплатил больше, чем ВВП Гаити

В ходе дачи показаний Прабхакар Рагхаван, старший вице-президент и глава поискового подразделения Google, раскрыл эти огромные цифры. Google платит таким компаниям, как Apple, за то, чтобы быть поисковой системой по умолчанию.

Рагхаван назвал Amazon одним из главных конкурентов Google и подчеркнул, что Google стремится к исследованиям и разработкам, чтобы оставаться впереди.

Хотя Google сохраняет свой статус благодаря «качеству и удобству своей поисковой системы», Рагхаван подчеркнул, что пользователи при желании могут легко перейти на альтернативные варианты, такие как Bing или DuckDuckGo.