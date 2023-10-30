Наука и технологии
01:00, 30 октября 2023
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Чтобы быть поисковиком по умолчанию, Google заплатил больше, чем ВВП Гаити

В ходе антимонопольного разбирательства по делу Google выяснилось, что в 2021 г. технологический гигант заплатил внушительную сумму в 26,3 млрд долларов (у Гаити ВВП в том же году было около 20 млрд) за сохранение за собой статуса поисковой системы по умолчанию на различных мобильных устройствах и браузерах.

Kandinsky 2.2

Kandinsky 2.2

В ходе дачи показаний Прабхакар Рагхаван, старший вице-президент и глава поискового подразделения Google, раскрыл эти огромные цифры. Google платит таким компаниям, как Apple, за то, чтобы быть поисковой системой по умолчанию.

Рагхаван назвал Amazon одним из главных конкурентов Google и подчеркнул, что Google стремится к исследованиям и разработкам, чтобы оставаться впереди.

Хотя Google сохраняет свой статус благодаря «качеству и удобству своей поисковой системы», Рагхаван подчеркнул, что пользователи при желании могут легко перейти на альтернативные варианты, такие как Bing или DuckDuckGo.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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