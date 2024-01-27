Чтобы защитить лосося от токсинов шин, предложили изменить состав дорог

Традиционные дорожные покрытия зачастую непроницаемы, что позволяет ливневым стокам переносить вредные загрязняющие вещества, включая частицы шин и их побочные продукты, прямо в водотоки. Проницаемые покрытия, напротив, позволяют воде просачиваться сквозь них, задерживая загрязняющие вещества в подстилающей почве.

В исследовании, проведенном учеными из Университета штата Вашингтон, были протестированы четыре типа проницаемых тротуаров на школьной парковке в Такоме. Они обнаружили, что эти покрытия эффективно удерживают более 96% массы частиц шин и в среднем 68% 6PPD-хинона (6PPDQ), который образуется из этих частиц.

Хотя проницаемые тротуары еще не так прочны, как традиционный бетон или асфальт, они представляют собой перспективное решение для снижения негативного воздействия ливневых стоков на водные экосистемы. Необходимы дальнейшие исследования для повышения их прочности и долговечности, но потенциальные преимущества для сохранения лосося весьма значительны.