Наука и технологии
14:15, 31 октября 2023
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DALL-E 3 vs Midjourney: два самых совершенных ИИ для рисования картинок сравнили

В преддверии Хэллоуина, эксперты решили провести необычное сравнение двух передовых ИИ для создания изображений — DALL-E 3 и Midjourney.

ZDNET

ZDNET

Цель эксперимента заключалась в том, чтобы определить, какой из них лучше справится с созданием хэллоуинских картинок.

DALL-E 3, встроенный в ChatGPT+, позволяет легко создавать изображения на основе текстовых запросов. В то время как Midjourney предлагает больше возможностей для настройки.

Эксперты провели восемь тестов, сравнивая изображения, созданные обоими ИИ. Основной темой был Хэллоуин, и каждый запрос включал в себя определенный стиль искусства или представления.

ZDNET

ZDNET

В результате DALL-E 3 победил в пяти из восьми испытаний, в то время как Midjourney выиграл в трех.

Однако DALL-E потерял очки за точное копирование известных персонажей, таких как Снупи и Джек Скеллингтон, в то время как Midjourney иногда пропускал часть задания, но не возвращал результаты, которые могли бы стать проблемой с лицензированием.

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