Давай, до свидания: глава Binance покинет свой пост для продолжения работы биржи

Как сообщалось накануне, сумма сделки составит $4,3 млрд, чтобы позволить Binance «институционально развиваться» и защитить инвесторов. К тому же будет введено государственное управление.

Но для этого Минюст выставил условие: Чжао должен выйти из совета директоров, покинув свой пост. При этом за ним сохраняется владение контрольным пакетом акций Binance.