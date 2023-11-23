Наука и технологии
02:15, 23 ноября 2023
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Давай, до свидания: глава Binance покинет свой пост для продолжения работы биржи

Стало известно, что в рамках государственной сделки Минюста США с криптобиржей Binance, глава компании Чанпэн Чжао, также известный под именем CZ, покинет свой пост.

Wikimedia Commons / Smorshedi

Wikimedia Commons / Smorshedi

Как сообщалось накануне, сумма сделки составит $4,3 млрд, чтобы позволить Binance «институционально развиваться» и защитить инвесторов. К тому же будет введено государственное управление.

Но для этого Минюст выставил условие: Чжао должен выйти из совета директоров, покинув свой пост. При этом за ним сохраняется владение контрольным пакетом акций Binance.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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