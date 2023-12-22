12:45, 22 декабря 2023
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Держатели Ethereum и других криптовалют меньше чем за год потеряли $58 млн
Хакеры, прикрывающиеся криптопроектами, создали 10072 фейковых сайтов или страниц для заманивания держателей криптовалют. Особенно это коснулось владельцев Ethereum и Arbitrum.
Ferra.ru
В результате мошеннической кампании под видом аирдропов криптовалют — бесплатной раздачи токенов текущим и потенциальным пользователям — пострадали 63 тысячи человек, которые потеряли порядка $58 млн, начиная с марта 2023 года. Причём одна из жертв потеряла $24 млн.
По информации «ончейн-сыщика» ScamSniffer, держателей криптовалют заманивали на фишинговые ресурсы через рекламу в Google и соцсети Х. С мошеннической стратегией был связан криптокошелёк Wallet Drainer.