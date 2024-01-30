Десять худших изобретений в мире

Парашютное пальто. В 1912 году его создатель решил самостоятельно проверить, сработает ли его изобретение. Для этого он прыгнул в пальто с нижнего уровня Эйфелевой башни в Париже, Франция. К несчастью, конструкция оказалась провальной и Франц Райхельт разбился насмерть.

Кофейные капсулы. Джон Сильван, который их придумал, жалеет, что вообще всё так вышло. Исследования показывают, что ежегодный глобальный след, производимый капсулами кофе, составляет более полумиллиона тонн. Самостоятельно дома вы переработать эти капсулы вы не сможете, а на свалке они будут разлагаться 500 лет.

Электрический трёхколёсный велосипед Sinclair C5. Его высота составляла всего 80 см, поэтому все остальные транспортные средства на дорогах были выше этого велосипеда. Помимо этого, у него была плохая автономность (запас хода - 32 км) и максимальная скорость равнялась 24 км/ч.

Всплывающая реклама. Изначально она создавалась для того, чтобы помогать пользователям, а не мешать. Придумал такие всплывающие окна Итан Цукерман.

Водородные дирижабли. Из-за катастрофы «Гинденбурга» 1937 года, в результате которой погибло 36 человек, дирижабли перестали быть популярными.