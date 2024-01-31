Девять признаков, что ваша кошка боится вас

Ухудшение аппетита или изменение привычек в еде. Кошка может вообще перестать есть или есть намного меньше, чем раньше, из-за стресса и тревоги.

Избегание зрительного контакта с человеком. Так обычно ведут себя кошки, испытывающие страх или тревогу.

Чрезмерный уход за собой либо членовредительство. Например, из-за этого у кошки может начать выпадать шерсть. Животное также может царапать либо жевать свою кожу.

Рычание, шипение или агрессия. Подобным образом кошки выражают потребность в защите/пространстве, а также страх.

Игра в прятки. Кошка, когда чувствует страх, может прятаться в укромных местах.