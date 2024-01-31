Девять признаков, что ваша кошка боится вас
Lone Tree Veterinary Medical Center
Ухудшение аппетита или изменение привычек в еде. Кошка может вообще перестать есть или есть намного меньше, чем раньше, из-за стресса и тревоги.
Избегание зрительного контакта с человеком. Так обычно ведут себя кошки, испытывающие страх или тревогу.
Чрезмерный уход за собой либо членовредительство. Например, из-за этого у кошки может начать выпадать шерсть. Животное также может царапать либо жевать свою кожу.
Рычание, шипение или агрессия. Подобным образом кошки выражают потребность в защите/пространстве, а также страх.
Игра в прятки. Кошка, когда чувствует страх, может прятаться в укромных местах.
Мочеиспускание или дефекация вне лотка. При беспокойстве или страхе кошки могут себя так вести.
«Уши-самолётики». У напуганной кошки уши прижаты к голове.
Сильная голосистость или полное молчание. Кошка может выражать своё горе и через мяуканье, и через замыкание в себе.
Тряска или дрожь. Это явный внешний признак того, что животное чего-то боится.