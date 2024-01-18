Наука и технологии
03:45, 18 января 2024
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Dexcom представила устройство непрерывного мониторинга глюкозы для диабетиков

Компания Dexcom представила устройство непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) Stelo — носимый сенсор, специально разработанный для диабетиков 2 типа (это примерно 90−95% всех диагностированных), не применяющих инсулин.
DEXCOM

DEXCOM

Основанный на платформе G7 CGM от Dexcom, Stelo предлагает 15 дней непрерывного мониторинга на один датчик. Приложение Stelo не только предупреждает о низком уровне сахара в крови, но и предоставляет реальные данные для улучшения повседневной жизни диабетиков 2 типа. Пользователи могут получить глубокое понимание уровней глюкозы и узнать, как их ежедневные выборы влияют на показатели.

Сейчас, устройство ожидает одобрения FDA США, запуск запланирован на лето, обещая новое и доступное решение для миллионов пациентов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Булат Кармак
Редакция
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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