Disney представила коврик для играющих в виртуальную реальность

HoloTile — своего рода многосоставная беговая дорожка, которая состоит из множества деталей, напоминающих округлые монеты. За счёт этого пользователь может двигаться в любом направлении, но коврик не покинет в силу постоянного движения крутящихся элементов.

Кроме того, как рассказал Смут, на коврике могут одновременно находиться несколько человек, и они, играя в виртуальную реальность, всё время будут оставаться в пределах устройства.

При этом не совсем понятно, какой может быть максимальная скорость, сколько будет стоить HoloTile и т.п.

Как пишет TechCrunch, скоре всего, такой коврик станет частью VR-опыта Disney Parks.