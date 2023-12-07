Для BTC всё только начинается: в США готовят новое препятствие для признания ETF

Бывший чиновник SEC Джон Рид Старк на днях написал в Х, что у SEC как были, так и остались опасения по поводу влияния ETF на инвесторов. К тому же регулятор требует уточнения формулировок в заявках компаний на признание ETF и, скорее всего, потребует классификации активов как ценных бумаг.

И это может всерьёз отразиться на общей рыночной тенденции. К примеру, бычий рост BTC продолжается на протяжении 19 месяцев, в последние 8 недель рост стал наиболее стремительным, достигнув $44 тысяч за монету. В силу оптимизма на фоне вероятного признания ETF, которое может произойти с 7 до 10 декабря, цена растёт, но в случае отказа, рынок может рухнуть.

Об этом рассказал юрист XRP и основатель Crypto Law USДжон Э. Дитон, он первым сослался на слова Старка. Также проблему прокомментировал Джо Карласаре, эксперт по правовым вопросам в сфере криптовалют. Он отметил, что требования уточнить некие формулировки в заявках BlackRock, iShare, S-1 и признать ETF ценными бумагами, вызывают недоумение и много вопросов к SEC.

Эксперты сходятся во мнении, что дело здесь не только в деятельности регулятора, но и в позиции главы SEC Гэри Генслера.