Наука и технологии
Опубликовано 27 января 2024, 04:30
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Для дачи — сгодится: создана крупнейшая в мире база данных о сорняках

Исследователи создали крупнейшую в мире базу данных сорняков, охватывающую почти 1000 видов по всей Европе, Западной Азии и Северной Африке. Этот всеобъемлющий ресурс, кропотливо собранный в течение трех десятилетий совместных исследований, предлагает ценные сведения об эволюции сельского хозяйства и его потенциальном влиянии на современные продовольственные системы.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

База данных WeedECO, доступная через исследовательский архив Оксфордского университета, — это не просто коллекция видов растений. В ней скрупулезно каталогизированы функциональные особенности каждого сорняка, включая особенности роста, репродуктивные стратегии и устойчивость к стрессовым факторам окружающей среды. Эта подробная информация дает уникальную возможность заглянуть в прошлые методы управления традиционными сельскохозяйственными системами.

«Изучая исторические популяции сорняков, а не сами культуры, мы можем получить уникальный взгляд на то, как менялись методы ведения сельского хозяйства с течением времени», — объясняет эколог растений Джон Ходжсон из Шеффилдского университета. «Эти данные могут помочь нам понять, как общество приспосабливалось к различным условиям окружающей среды и насколько устойчивы были его системы производства продуктов питания».

Значение базы данных выходит за рамки исторических исследований. Она также содержит ценные подсказки для решения проблем, связанных с изменением климата и устойчивым производством продуктов питания.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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