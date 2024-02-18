Наука и технологии
Опубликовано 18 февраля 2024, 21:00
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Дональд Трамп запустил свою линию кроссовок

Бывший президент США Дональд Трамп открыл новый сайт, на котором продавались (да, все раскупили) кроссовки под маркой Трампа по цене до 400 долларов.
Ferra.ru

Ferra.ru

Объявление было сделано на выставке Sneaker Con в Филадельфии, где Трамп вышел на сцену с баннерами, демонстрирующими его новый сайт GetTrumpSneakers.com. Несмотря на заявления Трампа, на сайте указано, что он не принимает непосредственного участия в разработке, производстве или продажах.

Цены варьируются от 200 долларов за простые кроссовки с надписью «45» до 400 долларов за позолоченные версии, при этом на изображениях предупреждается, что конечный продукт может не совпадать с реальностью. На сайте также можно приобрести одеколон и духи под маркой Трампа за 100 долларов.

Интересно, что на главной странице подчеркивается, что Трамп не имеет отношения к проекту, заявляя: «Trump и связанный с ним дизайн являются зарегистрированными торговыми марками … компании CIC Ventures LLC. Кроссовки Trump не разрабатываются, не производятся, не распространяются и не продаются Дональдом Дж. Трампом…». Примечательно, что на сайте также размещено изображение Трампа.

Автор:Армен Зангиев
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