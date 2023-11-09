Наука и технологии
17:15, 09 ноября 2023
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Два типа, две цены: биткоину предсказали разделение

Директор по безопасности BlockStream и исполнительный директор Pixelmatic Самсон Моу предположил, что в случае одобрения биткоин-ETF BTC может разделиться на два разных типа с разной ценой.

Ferra.ru

Ferra.ru

По мнению Моу, биткоин разделится на внутренний, торгующийся компаниями, «институциональный биткоин» и «свободный биткоин». Каждый тип будет иметь свою полезность.

«Институциональный биткоин» будет дешевле, чем «свободный»: последний можно будет использовать везде, где можно тратить криптовалюты. «Институциональный» будет годиться только для использования в замкнутой бизнес-среде и предлагать его будут со скидками. В других случаях этот актив окажется бесполезным.

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