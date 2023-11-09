17:15, 09 ноября 2023
1 мин.
Два типа, две цены: биткоину предсказали разделение
Директор по безопасности BlockStream и исполнительный директор Pixelmatic Самсон Моу предположил, что в случае одобрения биткоин-ETF BTC может разделиться на два разных типа с разной ценой.
Ferra.ru
По мнению Моу, биткоин разделится на внутренний, торгующийся компаниями, «институциональный биткоин» и «свободный биткоин». Каждый тип будет иметь свою полезность.
«Институциональный биткоин» будет дешевле, чем «свободный»: последний можно будет использовать везде, где можно тратить криптовалюты. «Институциональный» будет годиться только для использования в замкнутой бизнес-среде и предлагать его будут со скидками. В других случаях этот актив окажется бесполезным.
https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2108588