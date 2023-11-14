Наука и технологии
00:45, 14 ноября 2023
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Две главные ошибки, которые многие допускают при дрессировке собаки

Уилл Атертон, у которого более 881 000 подписчиков, в одном из видео в TikTok предупредил о худших вещах, которые можно сделать при дрессировке собаки.

DogsBestLife.com

DogsBestLife.com

Первая ошибка, которую допускают многие владельцы собак, - это оставление еды для питомцы в миске на весь день. Если вы установите определённое время приёма пищи для собаки, то это положительно скажется на дрессировке животного и на ваших взаимоотношениях с ним. Будет лучше, если ваш пёс не будет иметь доступ к еде в любое время, в которое ему захочется.

Pettable

Pettable

Вторая ошибка - усиление тревоги от разлуки у собаки. Большинство владельцев собак усугубляют эту проблему тем, что показывают, как они уходят, а затем возвращаются. Кроме того, не нужно говорить своему псу, как вы скучали по нему, когда приходите домой: это сделает вашего пса ещё тревожнее.

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