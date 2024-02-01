Опубликовано 01 февраля 2024, 11:15
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Две китайские компании протестировали 5,5G перед запуском
В Китае две крупные технологические компании, China Unicom и Huawei, протестировали работу нового стандарта связи 5,5G. Тестирование проводилось накануне запуска таких сетей перед полноценной коммерческой эксплуатацией.
Ferra.ru
Как сообщил заместитель генерального директора пекинского отделения China Unicom Сяо Жуй, стандарт 5,5G был протестирован в нескольких районах Пекина и показал ожидаемую эффективность. Пропускная способность 5,5G может достигать 10 гигабит в секунду, при этом скорость непрерывной работы составит более 5 гигабит в секунду.
Коммерческое использование новой технологии может быть полностью развёрнуто уже в 2024 году. Как заявил заместитель руководителя отдела маркетинга беспроводных сетей компании Huawei Чжу Сяодань, мобильная связь должна удовлетворять не только массовый спрос, но и цифровые потребности всех отраслей.