Дженсена Хуанга избрали в Национальную инженерную академию США за вклад в ИИ

Хуангу принадлежит заслуга в разработке мощных графических процессоров (GPU), которые способствовали «революции» в области искусственного интеллекта и позволили создать передовые приложения в различных отраслях, таких как здравоохранение, транспорт и производство. Избрание в NAE обычно означает выдающийся вклад в инженерные исследования, практику или образование, оказывающий значительное влияние на развитие технологий.

NAE объявила об избрании 114 новых американских членов и 21 международного члена, включая Хуанга. Церемония вступления вновь избранных членов состоится в сентябре 2024 года.

NAE была основана в 1964 году как частная некоммерческая организация, призванная «обеспечить лидерство инженеров в служении нации США».