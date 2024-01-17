Наука и технологии
13:30, 17 января 2024
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Эксперт: Хельсинки могут стать новой технологической «Меккой»

Забудьте о Калифорнии, скрытая жемчужина Европы, Хельсинки, тихо крадет трон у Кремниевой долины, считает эксперт HackerNoon. По его словам, столица Финляндии “горит” искусственным интеллектом, квантовыми вычислениями и финтехом.
Tom Brunberg

Tom Brunberg

В чем их секрет? Сотрудничество. От стартапов до университетов - в Хельсинки создана целостная экосистема, где все вместе творят чудеса техники.

При этом этический ИИ - это их конек, а исследования направлены на то, чтобы ИИ служил нам, а не наоборот. 300 компаний, финансирующих ИИ с 2017 года, доказывают, что это работает.

Квантовые вычисления? Да, они, если верить эксперту, лидируют в Европе, начиная с исследований и заканчивая производством, при этом сохраняя экологичность.

В Хельсинки также развита интеллектуальная энергетика. Их цель: углеродная нейтральность к 2035 году: от биоотопления до ветряной энергии..

Хельсинки не просто копирует Силиконовую долину, а переосмысливает ее. Это технологический центр с “совестью”, где “инновации улучшают жизнь людей и защищают планету”.

Автор:Булат Кармак
Редакция
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