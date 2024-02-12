Эксперт назвал самую дорогую породу собак
Lapkins
На сегодня самой дорогой породой собак считается тибетский мастиф. Такого щенка купил на одном из аукционов миллионер из Китая. Цена щенка составила 1,5 миллиона долларов.
Оказывается, породе «тибетский мастиф» более 50 тысяч лет. Эти собаки охраняли храмы тибетских монахов, а простые жители их заводили для защиты поселений в горах.
Тибетские мастифы сами по себе очень крупные. Вес этой собаки может составлять 80 кг, а рост в холке — 80 см. Всё тело у пса также покрыто густой шерстью.
Стоимость щенков зависит ещё и от цвета шерсти: сильнее всего ценятся светлые собаки. Кроме того, у представителей этой породы очень громкий и основательный лай. Держать этих собак рекомендуется только в частном доме, поскольку они любят прогулки и свободу.