Эксперт объяснил, как правильно чистить кошке зубы и почему это важно делать
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На самом деле довольно многие кошки страдают от заболеваний полости рта. В том числе от пародонта, то есть воспаления тканей, которые окружают зубы. Если не лечить это, то у питомца могут начать выпадать зубы или возникнут более серьёзные осложнения.
Ещё одна часто встречающаяся у кошек проблема — зубной камень. Если его не удалят, то он может способствовать развитию инфекций и воспаления дёсен.
Регулярный уход за зубами кошки — это в первую очередь забота о благополучии и здоровье животного в целом.
Итак, что же лучше использовать для чистки зубов у питомца? Среди приспособлений для чистки бывают щётки и насадки на палец. Последние дают возможность контролировать усилия, которые вы прилагаете. Зубная паста должна быть предназначена именно для кошек.
В идеале чистить зубы кошке нужно каждый день. Если такой возможности нет, то старайтесь делать это хотя бы несколько раз в неделю.