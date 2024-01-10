Эксперт объяснил, на каком этаже в многоэтажном доме жить лучше всего

Что касается верхних этажей дома, то их любят выбирать из-за красивого вида из окна и меньшего шума с улицы. Но стоят квартиры на таких этажах обычно дороже остальных.

Согласно результатам исследований, проведённых американскими учёными, самые комфортные для жизни этажи — это с первого по седьмой. Связано это с тем, что чем больше высота, тем слабее магнитное поле Земли и сильнее нагрузка на сердечно-сосудистую систему человека. Также это может сказаться на нервной системе.

Помимо этого, на верхних этажах может быть высокий уровень электромагнитного излучения. Кроме того, статистика показывает, что люди, проживающие на этих этажах, чаще сталкиваются с мигренью.