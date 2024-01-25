Эксперт объяснил, почему ни в коем случае нельзя сливать кипяток в раковину

Сейчас большинство труб изготавливаются из поливинилхлорида. Это прочный и экономичный полимер. Благодаря этому трубы имеют ряд достоинств: прочность, лёгкость, долговечность, отсутствие проблем с коррозией. Однако эти трубы плохо переносят длительное воздействие высоких температур. Максимальная температура, которую они могут выдержать, - 65 градусов Цельсия. А вот если слить туда кипяток, то со временем резкие изменения температуры могут привести к образованию трещин.

Если трубы сделаны из меди, железа или оцинкованной стали, то в них выливать кипяток можно. Но важно понимать, что в системе есть также пластиковые и резиновые соединения, которые из-за этого могут со временем повредиться.