Эксперт оценил разработку и регулирование ИИ

В ходе недавней дискуссии на Неделе национальной дипломатии в Ягеллонском университете Кароль Хоросин, full-stack инженер и менеджер, углубился в сложности разработки и регулирования ИИ. Он рассказал о проблемах и возможностях, связанных с ИИ, подчеркнув важность нахождения баланса между инновациями и этическими соображениями.

Хоросин рассказал о преобразующем потенциале ИИ, отметив его способность революционизировать повторяющиеся и кропотливые задачи, что в конечном итоге повысит эффективность и производительность. Однако он также признал опасения, связанные с влиянием ИИ на конфиденциальность, дезинформацию и потенциальное злоупотребление.

Нормативно-правовая база имеет решающее значение для решения этических и социальных проблем, связанных с развитием ИИ. Хоросин выделил три основные модели:

Американская: Соединенные Штаты делают упор на политику свободного рынка и предпочитают минимальное вмешательство государства, полагаясь на саморегулирование компаний. Однако все больше внимания уделяется предотвращению консолидации власти в руках нескольких крупных ИИ-компаний.

Китай: Китай стремится к быстрому развитию ИИ, уделяя особое внимание национальной безопасности и экономической конкурентоспособности. Изначально в стране не было всеобъемлющего регулирования, но сейчас правительство проводит эксперименты, чтобы убедиться, что достижения в области ИИ соответствуют его концепции.

ЕС: Европейский союз находится в процессе завершения работы над законом об ИИ, который призван обеспечить баланс между инновациями, технологической независимостью и защитой граждан. Основное внимание уделяется антропоцентризму, гарантирующему, что при разработке и использовании ИИ будут соблюдаться права и ценности человека.