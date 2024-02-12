Эксперт перечислил плюсы и минусы содержания шиншилл
Aigis.club
Шиншиллы — это на самом деле мелкие ночные грызуны. И им требуется особый уход. Но вот какие преимущества вы получите, если заведёте этого зверька.
Отличный компаньон. Шиншиллы от природы общительны, поэтому будут с радостью с вами взаимодействовать.
Тихие и чистоплотные. По сравнению с другими грызунами шиншиллы заботятся о чистоте.
Долго живут. Если за шиншиллами правильно ухаживать, то они способны прожить 10−15 лет.
Неприхотливость. Заботиться о шиншиллах нужно по минимуму.
Но есть у этих маленьких зверьков и определённые минусы.
Ночная жизнь. Шиншиллы любят активничать именно по ночам.
Особый уход за шерстью. Шиншилл, например, нужно регулярно купать в песке, чтобы они не перегревались и шерсть не собиралась комками.
Проблемы с зубами. Шиншиллы обязательно всегда должны иметь доступ к предметам, которые можно погрызть.
Нелюбовь к громким звукам. Не включайте громкую музыку рядом со зверьками и не принимайте гостей в комнате с клеткой, в которой находится шиншилла.
Чувствительность к температуре. Комфортнее всего шиншиллам при слегка прохладной и стабильной температуре.
Также для шиншиллы обязательно нужно приобрести большую, просторную клетку. Из-за недостатка места у этого животного могут даже начаться проблемы со здоровьем.