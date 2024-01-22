Наука и технологии
Опубликовано 22 января 2024, 23:15
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Эксперт рассказал, как часто нужно купать кошек

Большинство кошек купаться не любят. Но иногда без этого никак не обойтись. В каких же случаях мыть кота нужно обязательно?
Cat Care

Cat Care

Известно, что кошки - очень чистоплотные животные. Но если это действительно так, то есть ли тогда смысл в дополнительном купании?

Бывают случаи, когда без купания никак нельзя. Например: если вы подготавливаете кошку к выставке; если питомец часто гуляет на улице; если вы взяли кошку с улицы; если у кота блохи; если кот испачкался чем-то, что нельзя слизывать (косметика, краска и пр.); если у питомца длинная и светлая шерсть; если животное старое.

В остальных же ситуациях кошки прекрасно могут позаботиться о чистоте своей шёрстки самостоятельно.

Pet On Bed

Pet On Bed

Однако есть порода кошек, которым купание просто необходимо. И это сфинксы. Если такой кот не будет принимать ванну раз в одну-две недели, то их кожа станет жирной, грязной и будет неприятно пахнуть. Температура воды при этом составлять должна 38,5 градусов Цельсия.

Если вы всё же хотите регулярно купать кошку, то делайте это максимум 1-2 раза в год. А если питомец гуляет на улице, то раз в 3 месяца.

Нельзя купать кошек, если животные болеют, если в доме холодно либо есть сквозняки, если питомцы очень сильно боятся этой процедуры.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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