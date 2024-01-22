Эксперт рассказал, как часто нужно купать кошек
Cat Care
Известно, что кошки - очень чистоплотные животные. Но если это действительно так, то есть ли тогда смысл в дополнительном купании?
Бывают случаи, когда без купания никак нельзя. Например: если вы подготавливаете кошку к выставке; если питомец часто гуляет на улице; если вы взяли кошку с улицы; если у кота блохи; если кот испачкался чем-то, что нельзя слизывать (косметика, краска и пр.); если у питомца длинная и светлая шерсть; если животное старое.
В остальных же ситуациях кошки прекрасно могут позаботиться о чистоте своей шёрстки самостоятельно.
Однако есть порода кошек, которым купание просто необходимо. И это сфинксы. Если такой кот не будет принимать ванну раз в одну-две недели, то их кожа станет жирной, грязной и будет неприятно пахнуть. Температура воды при этом составлять должна 38,5 градусов Цельсия.
Если вы всё же хотите регулярно купать кошку, то делайте это максимум 1-2 раза в год. А если питомец гуляет на улице, то раз в 3 месяца.
Нельзя купать кошек, если животные болеют, если в доме холодно либо есть сквозняки, если питомцы очень сильно боятся этой процедуры.