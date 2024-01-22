Эксперт рассказал, как часто нужно купать кошек

Известно, что кошки - очень чистоплотные животные. Но если это действительно так, то есть ли тогда смысл в дополнительном купании?

Бывают случаи, когда без купания никак нельзя. Например: если вы подготавливаете кошку к выставке; если питомец часто гуляет на улице; если вы взяли кошку с улицы; если у кота блохи; если кот испачкался чем-то, что нельзя слизывать (косметика, краска и пр.); если у питомца длинная и светлая шерсть; если животное старое.

В остальных же ситуациях кошки прекрасно могут позаботиться о чистоте своей шёрстки самостоятельно.