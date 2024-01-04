Эксперт рассказал, как дома создать идеальную жизнь для кошки

Питание. Кошке обязательно нужен сбалансированный и разнообразный рацион, соответствующий её весу, возрасту, здоровью, уровню активности. Также питомец должен всегда иметь возможность попить чистую и свежую воду. Один из способов сделать приём пищи кошки интереснее — использовать «кормушки-головоломки». Эти конструкции предполагают, что животное для получения еды должно пользоваться лапами, зубами, носом и т. п.

Физическая среда. Другими словами, это внешняя обстановка дома, где живёт кошка. Физическая среда в целом должна быть комфортной для питомца, разнообразной, интересной. Добиться этого можно при помощи установки полок для кошек. Такие полки позволят животному использовать свои способности к лазанию. Ещё один вариант — это вольеры для кошек. В таких пространствах животные могут безопасно проводить время на улице.