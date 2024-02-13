Эксперт рассказал, как можно провести Интернет на Марсе
Astronomy Trek
Сейчас учёные тестируют способы модернизации существующих сетей для того, чтобы использовать их в дальнейшем при отправке миссий на Марс. Так, в ходе миссии НАСА «Психея», стартовавшей в октябре для изучения астероида между Марсом и Юпитером, проверит работу межпланетной связи с использованием лазеров. Известно, что лазеры могут передавать гораздо больше данных, чем радиоволны.
Однако существует также временная задержка в связи между Землей и Марсом. Сообщение, которое движется со скоростью света, приходит спустя 4-24 минуты.
Кроме того, когда Солнце проходит между Марсом и Землёй, то связь между планетами прерывается. Последний раз такое было в ноябре прошлого года.
В июне 2023 года Тобиас Пфандзельтер и Дэвид Бермбах из Технического университета Берлина предположили, что флот спутников, вращающихся вокруг Марса, может создать для Красной планеты собственный ответвлённый Интернет. Предлагаемая марсианская сеть будет похожа на Starlink, созвездие спутников на низкой околоземной орбите. Такая система может на Марсе даже быть дешевле и проще в построении, чем на Земле.
Учёные предполагают, что сети из 81 низкоорбитального спутника вокруг Марса будет достаточно для покрытия всей планеты. В результате будет создан локальный Интернет.
И это всё будет очень удобно, поскольку если бы, например, какое-нибудь шоу с Земли транслировали по земному Интернету на Марсе, то для его просмотра пришлось бы ждать 10, 15 или даже 40 минут. И это только для подключения.
Вывод интернет-спутников на орбиту вокруг Марса также будет экономически выгодным, поскольку для этого не потребуется посадочная инфраструктура на поверхности.