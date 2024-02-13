Эксперт рассказал, как можно провести Интернет на Марсе

Сейчас учёные тестируют способы модернизации существующих сетей для того, чтобы использовать их в дальнейшем при отправке миссий на Марс. Так, в ходе миссии НАСА «Психея», стартовавшей в октябре для изучения астероида между Марсом и Юпитером, проверит работу межпланетной связи с использованием лазеров. Известно, что лазеры могут передавать гораздо больше данных, чем радиоволны.

Однако существует также временная задержка в связи между Землей и Марсом. Сообщение, которое движется со скоростью света, приходит спустя 4-24 минуты.

Кроме того, когда Солнце проходит между Марсом и Землёй, то связь между планетами прерывается. Последний раз такое было в ноябре прошлого года.