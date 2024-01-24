Эксперт рассказал, какая порода кошек самая дорогая и почему

Если говорить о саванне, то вывели её в 1986 году. Она является гибридом от дикого африканского сервала и домашней кошки. Сегодня кошку этой породы покупают даже за 50 тысяч долларов.

Но почему саванна настолько ценна? Она похожа внешне на гепарда или леопарда, но при этом обладает игривым, ласковым, покладистым характером. Сумма, которую просят за таких кошек, зависит от множества разных факторов. Но основной критерий — чистота скрещиваемых пород и сложность разведения.