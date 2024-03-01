Наука и технологии
Опубликовано 01 марта 2024, 02:15
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Эксперт рассказал, можно ли давать кошке куриные шеи в качестве лакомства

С первого взгляда куриные шеи кажутся идеальной пищей для кошек. Но так ли это на самом деле?
Freepik

Freepik

Куриные шеи как еда содержат много белка, фосфора и кальция. Также употребление такой пищи (то есть мяса и твёрдых костей) может очистить зубы, улучшить, пищеварение, удовлетворит потребность животного в жевании.

Freepik

Freepik

Тем не менее куриные шеи могут быть и опасны для здоровья кошек. Например, они повышают вероятность удушья, запора, заражения сальмонеллой.

Перед тем как давать питомцу такое лакомство, измельчите мясо, очистите его от загрязнений, уберите нежелательные части типа перьев, части головы.

Ветеринары не рекомендуют давать кошкам слишком часто куриные шеи. Оптимально — три-четыре раза в неделю. При этом необходимо отдавать предпочтение сырым шеям, наблюдать за животным во время еды (чтобы сразу же оказать помощь, если что).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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