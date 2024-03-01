Эксперт рассказал, можно ли давать кошке куриные шеи в качестве лакомства

Тем не менее куриные шеи могут быть и опасны для здоровья кошек. Например, они повышают вероятность удушья, запора, заражения сальмонеллой.

Перед тем как давать питомцу такое лакомство, измельчите мясо, очистите его от загрязнений, уберите нежелательные части типа перьев, части головы.

Ветеринары не рекомендуют давать кошкам слишком часто куриные шеи. Оптимально — три-четыре раза в неделю. При этом необходимо отдавать предпочтение сырым шеям, наблюдать за животным во время еды (чтобы сразу же оказать помощь, если что).

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