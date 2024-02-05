Наука и технологии
Опубликовано 05 февраля 2024, 09:45
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Эксперт рассказал, почему кошки вылизывают людей

Исследования показывают, что среднестатистическая кошка может тратить до 8% своего времени на вылизывание собственного тела. Но для чего тогда кошки вылизывают и людей?
The Spruce Pets

The Spruce Pets

Учёные пока точно не знают, почему кошки любят вылизывать людей. Но есть несколько теорий на этот счёт.

Теория доверия. Есть вероятность, что кошка лижет вашу кожу потому, что она доверяет вам. Взрослые кошки в целом будут вылизывать лишь тех, кому они доверяют и в ком не видят конкурента. То есть это не положительный признак, а скорее нейтральный.

Биохимическая теория. Суть этой теории в том, что вашей кошке просто интересен любой запах на вашей руке. Дело в том, что вкусовые рецепторы кошек очень чувствительны и могут улавливать даже выделения феромонов других животных на коже.

Getty

Getty

Теория владения. Кошки настолько любят собственный уникальный аромат, что считают, что он должен вытеснить все остальные. Поэтому ваш питомец может начать вылизываться после того, как вы его погладили: чтобы избавиться от вашего запаха.

Также вылизывание человека может быть способом кошки как бы сказать: «Это моё!»

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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