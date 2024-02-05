Эксперт рассказал, почему кошки вылизывают людей

Учёные пока точно не знают, почему кошки любят вылизывать людей. Но есть несколько теорий на этот счёт.

Теория доверия. Есть вероятность, что кошка лижет вашу кожу потому, что она доверяет вам. Взрослые кошки в целом будут вылизывать лишь тех, кому они доверяют и в ком не видят конкурента. То есть это не положительный признак, а скорее нейтральный.

Биохимическая теория. Суть этой теории в том, что вашей кошке просто интересен любой запах на вашей руке. Дело в том, что вкусовые рецепторы кошек очень чувствительны и могут улавливать даже выделения феромонов других животных на коже.