Эксперты объяснили, чем миграция может быть полезна для окружающей среды

Миграция действительно может быть полезной для общества. Но лишь в тех случаях, когда она делает социальное неравенство менее ощутимым, повышает общее благосостояние людей и не создаёт большего экологического бремени для регионов, куда люди переезжают или из которых переезжают.

Новые исследования показали, что необходима новая политика для управления миграцией. Нужно сделать так, чтобы свести к минимуму принудительное перемещение людей из-за конфликтов или стихийных бедствий.

Из-за плохо управляемого процесса миграции может усугубиться неравенство и увеличиться экологический ущерб.