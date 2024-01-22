Наука и технологии
Опубликовано 22 января 2024, 18:45
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Эксперты объяснили, чем миграция может быть полезна для окружающей среды

Жители Амстердама гордятся своим городом. При этом, как обнаружили учёные, об этой местности заботятся и мигранты. Та же история наблюдалась в Аккре (Гана). Исследования показывают, что в целом перемещение людей может помочь решить некоторые экологические проблемы.
Unsplash

Unsplash

Миграция действительно может быть полезной для общества. Но лишь в тех случаях, когда она делает социальное неравенство менее ощутимым, повышает общее благосостояние людей и не создаёт большего экологического бремени для регионов, куда люди переезжают или из которых переезжают.

Новые исследования показали, что необходима новая политика для управления миграцией. Нужно сделать так, чтобы свести к минимуму принудительное перемещение людей из-за конфликтов или стихийных бедствий.

Из-за плохо управляемого процесса миграции может усугубиться неравенство и увеличиться экологический ущерб.

Adrees Latif

Adrees Latif

Для реализации потенциала миграции для устойчивого развития людей в других странах и городах нужно видеть все выгоды и издержки этого процесса для общества. К тому же опрос жителей Амстердама показал, что недавно прибывшие в город мигранты с такой же вероятностью занимаются переработкой мусора, как и те, кто родился и вырос в нём. Точно так же внутренние и международные мигранты в Аккре с большей вероятностью принимали участие в деятельности, которая улучшала местную окружающую среду (например, в создании общественных садов для выращивания продуктов питания), чем те, кто там родился.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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