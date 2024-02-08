Эксперты объяснили, чем опасны социальные сети

Особенность социальных сетей теперь состоит в том, что они больше не социальные. То есть сообщений там публикуется всё меньше и меньше. Им на смену приходят разные клипы. Причём они предлагаются пользователю в соответствии с тем, как вёл себя он при просмотре другого контента, а не в соответствии с его социальными связями. Обсуждение частной жизни при этом переходит на закрытые платформы вроде WhatsApp и Telegram.

Но все эти изменения имеют и недостатки. Например, мессенджеры (приложения для обмена сообщениями) вообще не модерируются. И если для немногочисленных групп это хорошо, то для тех, число участников которых более 200 тысяч, — наоборот. Также в WhatsApp распространялась политиками Индии ложная информация.

Кроме того, теперь пользователь, даже просто просматривая контент, его как бы одобряет и помогает ему «завируситься». И это может быть что-то фейковое. Ещё одна проблема нынешних соцсетей — это почти полное отсутствие в них новостей, которые бы отражали реальность. Известно, что сейчас только 19% взрослых каждую неделю делятся новостями в соцсетях, а в 2018 году их было 26%. Ну и в целом нынешняя молодёжь в качестве основного источника новостей ориентируется на социальные сети.