Эксперты раскрыли, окупается ли на самом деле проведение масштабных спортивных мероприятий
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При проведении масштабных спортивных мероприятий, как правило, расходы превышают первоначальный бюджет, а доходы (например, от зрителей, которые приходят на мероприятие) редко достигают планируемых показателей.
Важно учитывать и негативные последствия подобных мероприятий. Так, туристы могут отказаться от посещения соревнований из-за перегруженности инфраструктуры, увлечения стоимости проживания, неудобств, связанных с перенаселённостью, шумными и/или агрессивными посетителями. Сделать место проведения спортивных мероприятий непривлекательным могут сделать и сообщения в СМИ о бедности или преступности там.
Результаты одного исследования показывают, что влияние на экономику крупномасштабных спортивных мероприятий сильно различается в зависимости от страны-организатора. Например, чемпионат мира в Японии и Южной Корее в 2002 году и в Южной Африке в 2010 году был связан с явным увеличением числа туристов, тогда как все остальные чемпионаты мира были в этом плане нейтральными или отрицательными. Среди летних Олимпийских игр Китай в 2008 году является единственным случаем, оказавшим существенное положительное влияние на приток туристов. Что касается зимних Олимпийских игр, то единственным положительным примером является Россия в 2014 году.
После окончания крупномасштабных спортивных мероприятий страны, где они проводились, реже посещаются людьми. Из 18 изученных принимающих стран в 11 за четыре года наблюдалось снижение числа туристов, а в трёх не произошло существенных изменений.
Исследования в целом показывают, что положительное влияние проведения масштабных спортивных мероприятий на приток туристов в лучшем случае встречается умеренно часто.