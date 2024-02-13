Эксперты рассказали, что нужно делать, чтобы остановить загрязнение планеты пластиком

Согласно отчету Агентства экологических расследований (EIA) за 2021 год, всего за 65 лет производство пластика выросло на почти 18300%. Переработка может казаться очевидным решением этой проблемы, но на самом деле она не работает в тех масштабах, которые необходимы. По состоянию на 2015 год в результате человеческой деятельности было образовано более 6 миллиардов тонн пластиковых отходов, из которых переработаны были лишь 9%.