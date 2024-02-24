Эмулятор Nintendo 64 встроили в блокчейн BTC: так сохранят старые игры

Для этого необходимы технические возможности сжатия, которые появились у разработчиков благодаря новому алгоритму сжатия Brotli в протоколе Ordinals. Это позволит сокращать объём хранения примерно на 80%. К примеру, одна из самых популярных для Nintendo 64 игр GoldenEye 007 занимает без сжатия 12,4 Мб, но с помощью нового алгоритма игру можно уменьшить до 3,15 Мб.

Такая идея появилась в начале февраля у главы Ninjalerts Тревора Оуэнса. Тогда было реализовано решение для 16-битной Super Nintendo Entertainment System (SNES). Идея появилась как «ностальгия по 90-м годам»: это была реализация части проекта динамических невзаимозаменяемых токенов изображения профиля Pizza Ninjas.

Теперь разработчики смогут использовать новый алгоритм для сохранения старых игр, чтобы уменьшить хранение и сделать его реальным для технической реализации. Это обусловлено, в том числе, тем, что Nintendo 64 — единственная ранняя консоль без технических средств защиты авторских прав и это устройство обеспечивает поддержку до 4 игроков одновременно.

«Этого достаточно, чтобы поместить её (игру) в один блок биткоина (4 Мб) или разделить на восемь транзакций размером менее 400 Кб. Сейчас сетевые комиссии являются самыми низкими с момента запуска Ordinals. Запись обойдётся всего в $6000. Вполне разумно для сообщества геймеров, кровно заинтересованных в том, чтобы эти классические игры сохранились навсегда», — отметил глава Ninjalerts.